Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    - maçına doğru

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına doğru

    Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının temsilcisi ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın yapacağı maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maçında taraftarların takımın yanında yer alacağına, çeşitli saha, seyirci ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıldığı belirtildi.

    Açıklamada, tarafından, 3 Şubat 2015'te 'a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasının 5 yıl için ertelendiği ve bu süre zarfında kulübün başka bir ceza alması halinde erteleme kararının kalkacağı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

    "Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Galatasaray taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek dünyaya örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz."

    1. 17.9.2018 20:17
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