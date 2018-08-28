Telekom karnavalı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Telekom karnavalı

    Telekom karnavalı
    Galatasaraylı taraftarlar, Aytemiz maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü dolarken, renkli görüntüler oluştu. Taraftarlar şovlarıyla maça renk katarken, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi.
    1. 28.8.2018
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