Sinan’ın Alanya uğuru – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Sinan’ın Alanya uğuru

    Sinan’ın Alanya uğuru
    'ın ikinci golünü kaydeden ve bir de asist yapan , Aytemiz filelerine üç maçta 4 gol gönderdi. Gurbetçi yıldızın, 'de ile birlikte en çok gol attığı takım Alanyaspor oldu.
    1. 28.8.2018
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