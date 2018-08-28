Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri

    Futbolun en büyük organizasyonlarından sayılan Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı. 'den 'ın da boy göstereceği Devler Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine kaçıncı torbadan katılacak? Ayrıca Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Futbolseverleri Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Temsilcimiz 'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımların tamamı hafta içi oynanacak olan Play-Off turu rövanş maçları sonunda belli olacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ...

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 30 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da Fransa'nın Monaco şehrindeki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek. Türkiye'de yayıncısı henüz belli olmayan kura çekimini UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak. Ayrıca kura çekimine dair tüm detaylar anbean fotomac.com.tr'de olacak.


    PEKİ TEMSİLCİMİZ GALATASARAY KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimine 4. torbadan katılacak. Birinci torbada yer alacak takımların belli olduğu kura çekiminde diğer torbalar 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak Play-off turu rövanş karşılaşmalarının sonucunda belli olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi

    İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    4. torbadan kura çekimine katılacak olacak Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri;

    1.TORBA: , , Barcelona, , , Juventus, PSG, Lokomotiv

    2.TORBA: , Porto, , , Napoli, Tottenham, Roma,

    3.TORBA: Schalke 04, Lyon, Monaco, CSKA Moskova, Liverpool

    4.TORBA: , GALATASARAY, Inter, Hoffenheim, Valencia, Viktoria Plzen
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    G.Saray'ın yeni transferleri Emre Akbaba ve Muğdat Çelik forma şansı bulmaları halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Henry Onyekuru is Anderlecht takımında forma giydiği dönem Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.
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    1. 28.8.2018 12:55
    2. Güncelleme: 28.8.2018 13:19
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