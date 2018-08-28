Penaltı ‘VAR’la iptal – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    ‘VAR’la iptal

    Penaltı ‘VAR’la iptal
    Cimbom'un 68. dakikada kazandığı 'VAR' tarafından iptal edildi. Halil Umut Meler, 'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona önce penaltı çaldı. Penaltı atışı tam kullanılacağı sırada uyarı üzerine VAR'a gitti. Pozisyonu ekrandan tekrar izleyen Meler, penaltıyı iptal edip, hakem atışıyla oyunu başlattı.
    1. 28.8.2018
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