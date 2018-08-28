Muslera’ya uyarı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Muslera’ya uyarı

    Muslera’ya uyarı

    maçın ilk yarısında bir pozisyonda 'ya sinirlendi.

    maçın ilk yarısında bir pozisyonda 'ya sinirlendi. Uruguaylı file bekçisinin, kalesini riskli bir şekilde terk ederek tehlikeye neden olmasına kızan Terim, kulübeden el hareketleriyle "Kalene geç, gereksiz risk alma" anlamında ikazda bulundu. Muslera da 'tamam' işareti yaptı.
    1. 28.8.2018
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