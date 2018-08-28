Haksız rekabet!

Galatasaray şov başladı. Geçen sezonun şampiyonu, Alanyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçerek bu sezon da kupaya talip olduğunu gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenildiği haftada gözler sarı-kırmızılı takıma çevrilse de Cimbom, rakibine top göstermeden sonuca ulaştı, taraftarlarını kendinden geçirdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Fernando, 49'da Sinan Gümüş, 54'de Eren Derdiyok, 56 ve 84. dakikada Emre Akbaba ve 82. dakikada Onyekuru kaydetti. BU sonuçla puanını 9'a çıkartan sarı-kırmızılılar, averajla Kasımpaşa'yı geride bıraktı ve liderliğe oturdu. Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Henüz puanı ve golü bulunmayan Alanyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Bu arada Fatih Terim'in Galatasaray başında 6 gol atarak kazandığı son Süper Lig maçı 9 Nisan 2000'deki Gençlerbirliği maçıydı. Cimbom, tecrübeli hocanın yönetiminde yeniden 6 gollü farka koştu.



YUNUS AKGÜN IŞIK SAÇIYOR

Teknik direktör Fatih Terim, hazırlık kampının başarılı ismi Yunus Akgün, 83. dakikada sahada sürdü. Genç yıldız, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk maçında oyuna girdikten 57 saniye sonra topla ilk buluşmasında asist yaptı. 2014-15 sezonu başından bu yana Süper Lig'de bir maçta asist yapan en genç oyuncu Yunus Akgün oldu (18 yıl 1 ay 20 gün).



EMRE AMADE!

Göztepe maçıyla Galatasaray'da mesaiye başlayan Emre Akbaba, Alanya karşılaşmasında şovuna kaldığı yerden devam etti. Eski takımına karşı ilk 11'de forma giyen yıldız oyuncu, Türk Telekom tribünleri önünde istekli ve arzulu futboluyla öne çıkarken başarılı oyununu golle süslemeyi başardı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan ve Cenk Ahmet'i güzel bir hareketle geçerek, yerden çok şık bir vuruş yapan Emre, takımının 4. golünü atarken, eski takımına karşı kaydettiği bu golden sonra sevinmedi. Takım arkadaşları, Emre'nin yanına gelerek attığı golün sevincini yaşarken, tribünler de "Cim Bom Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratlarıyla destek verdi. Emre, 86'da skoru belirleyen golü kaydetti ve bu desteği karşılıksız bırakmadı.



TZAVELLAS'IN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray, Alanya karşısında 49. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı şutla golü bulurken, bu pozisyonda top Tzavellas'ın sırtına çarparak Haydar'ı kontrpiyede bıraktı. Tzavellas, geçen yıl Alanya'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada kendi kalesine gol atmış ve büyük üzüntü yaşamıştı.



KULÜBEYE ALIŞTI!

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Aytemiz Alanyaspor maçında da yedek kulübesinde oturdu. Teknik direktör Fatih Terim, ligde MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da Feghouli'ye ilk 11'de şans vermedi. 3 değişiklik hakkını da kullanan tecrübeli çalıştırıcı, Feghouli'yi düşünmedi.



AÇIĞI KAPATTILAR

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması öncesinde futbolcular seremonide beklerken, İstiklal Marşı anonsu geçildi ancak stat hoparlöründe yanlış marş çalındı. Taraftarlar, İstiklal Marşı'nın başlamasını beklerken, teknik bir problem nedeniyle marş başlamadı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarı hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya başladı ve coşkulu anlar yaşandı.