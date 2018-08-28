Gurur verici
Fatih Terim, “Maçın başı dışında iyi oynadık. Oyuncular da keyif aldılar” derken, 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.
HER KULVAR ÇOK ÖNEMLİ
G.Saray'ın başında 403. maçına çıkan Terim, "403. maçta 250. galibiyetini alan birisi olarak sizi selamlıyorum. Futbolcuyken 402 maç oynamışım, hocayken 403 maça çıkmışım. Bizim için lig ve kupa da oldukça önemli" dedi.
BAKKAL: GOLÜ YEDİK TAKIM KIRILDI
Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Galatasaray'ın ilk golünde net faul vardı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ne işe yarıyor. İlk gole kadar pozisyon vermedik ama golü yedikten sonra takım kırıldı" dedi. Bakkal, "Bu takıma emek veriyorum. Ama akibin oynamasına müsaade eden bir takımı kabul etmiyorum" dedi.
- 28.8.2018
-
Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
-
Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
-
Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
Gurur verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.