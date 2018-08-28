Gurur verici – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Gurur verici

    Gurur verici

    , “Maçın başı dışında iyi oynadık. Oyuncular da keyif aldılar” derken, 2 daha yapacaklarını söyledi.

    Galatasaray Teknik Direktörü oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın başlangıcını saymazsak, devre sonuna kadar ve özellikle ikinci yarıda iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuncular da oynadıkları oyundan keyif aldılar. Sadece bir tane gol pozisyonu vermemiz taktiksel açıdan iyi parsellediğimizi gösteriyor. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazandığımız için mutluyuz. Gurur verici" dedi. hakkında ise, "4 günde çok şey değişebilir. Hepimiz uğraşıyoruz. Modeste olmadı. 1 veya 2 yabancı alacağız. Bunlardan biri yabancı da olabilir. Stoperde ısrarcı olmayabilirim" dedi.

    HER KULVAR ÇOK ÖNEMLİ
    G.Saray'ın başında 403. maçına çıkan Terim, "403. maçta 250. galibiyetini alan birisi olarak sizi selamlıyorum. Futbolcuyken 402 maç oynamışım, hocayken 403 maça çıkmışım. Bizim için lig ve kupa da oldukça önemli" dedi.

    BAKKAL: GOLÜ YEDİK TAKIM KIRILDI
    Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Galatasaray'ın ilk golünde net faul vardı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ne işe yarıyor. İlk gole kadar pozisyon vermedik ama golü yedikten sonra takım kırıldı" dedi. Bakkal, "Bu takıma emek veriyorum. Ama akibin oynamasına müsaade eden bir takımı kabul etmiyorum" dedi.
    1. 28.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gurur verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN