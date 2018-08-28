Galatasaray'ın B planı Diafra Sakho
Aslan’da hareketli günler yaşanıyor. Modeste’nin menajeriyle anlaşamayan Cimbom, bu kez Rennes’in yıldızıyla görüşüyor
Gomis'in satılmasıyla golcü transferinde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir temas halinde olduğu Modeste transferini askıya alırken, listesine yeni bir yıldız girdi. Fransız oyuncunun menajerinin talep ettiği ücrette indirim yapmaması nedeniyle rotayı değiştiren Aslan, Rennes'in yıldızı Diafra Sakho için düğmeye bastı. 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçildiği ortaya çıktı.
FRANSIZLAR DA TAKİPTE
Fransız basını da sarı-kırmızılıların Senegalli golcüyle görüşmelere başladığını yazarken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor. Sakho'yu renklerine katmayı hedefleyen Galatasaray'ın Rennes'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi. Fransız ekibinin geçtiğimiz sezonun ocak ayında 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, Lig 1'de beklentileri karşılayamazken, 2017-18'de yalnızca 2 gol atabildi.
HIZLI VE ÖFKELI
Aslan'ın temasa geçtiği Diafra Sakho, hızıyla öne çıkan isimlerden... Birebirlerde rakibine kolay üstünlük sağlayabilen Senegalli' en büyük handikabı ise çabuk sinirlenmesi...
5 KULÜP GEZDİ
5 farklı kulüpte forma giyen Sakho'nun bonservislerine 15 milyon euro ödendi. Metz'ten 5 milyon euro bedelle West Ham'a giden Senegalli, buradan da Rennes'e 10 milyon euro bonservisle geçti. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 31 resmi karşılaşmaya çıkan Sakho, bu maçlarda 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- 27.8.2018 20:25
- Güncelleme: 28.8.2018 01:51
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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