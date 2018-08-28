Galatasaray'a yerli fovet: Ya Mustafa Pektemek ya Mevlüt Erdinç – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'a yerli fovet: Ya ya

    Galatasaray'a yerli fovet: Ya Mustafa Pektemek ya Mevlüt Erdinç

    Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren 'a yıldız bir isim önerildi.

    Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren 'a yıldız bir isim önerildi. İkinci sezonuna girdiği 'den ayrılmak istediği iddia edilen 'in sarı- kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

    MUSTAFA LİSTEDE
    Cimbom, golcü transferinde alternatif isimler üzerinde de durmaya devam ediyor. Galatasaray'ın, 'ta forma şansı bulamayan 30 yaşındaki 'le ilgilendiği iddia ediliyor.

    1. 28.8.2018
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