Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a yıldız bir isim önerildi. İkinci sezonuna girdiği Başakşehir'den ayrılmak istediği iddia edilen Mevlüt Erdinç'in sarı- kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.



MUSTAFA LİSTEDE

Cimbom, golcü transferinde alternatif isimler üzerinde de durmaya devam ediyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'le ilgilendiği iddia ediliyor.