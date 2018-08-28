Galatasaray'a yerli fovet: Ya Mustafa Pektemek ya Mevlüt Erdinç
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a yıldız bir isim önerildi.
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a yıldız bir isim önerildi. İkinci sezonuna girdiği Başakşehir'den ayrılmak istediği iddia edilen Mevlüt Erdinç'in sarı- kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
MUSTAFA LİSTEDE
Cimbom, golcü transferinde alternatif isimler üzerinde de durmaya devam ediyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'le ilgilendiği iddia ediliyor.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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