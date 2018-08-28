Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    yeni transferi 'a bildirdi!

    Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi!

    Sportif AŞ, profesyonel futbolcu ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Sportif AŞ, profesyonel futbolcu ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şı şekilde:

    "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

    Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



    FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU!

    Ndiaye, bu sezon 17 numaralı formasıyla mücadele edecek.

    Ndiaye, bu sezon 17 numaralı formasıyla mücadele edecek
    1. 28.8.2018 19:50
    2. Güncelleme: 28.8.2018 20:00
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