Aslan yürekli Badou Ndiaye – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Aslan yürekli Badou Ndiaye

    Aslan yürekli Badou Ndiaye

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında satıldığı 'den kiralanan Badou Ndiaye, yuvaya döndü.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında satıldığı 'den kiralanan Badou Ndiaye, yuvaya döndü. G.Saray'ın 1 yıllığına kiraladığı Senegalli orta saha, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. İngiliz ekibinin takımda kalmasını istemesine rağmen 'a gelmekte ısrarcı olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı tekrar giydi. Bu arada Ndiaye, imzayı attıktan sonra stada geçerek, takımının ile oynadığı karşılaşmayı izledi

    1 MİLYON EURO
    Sarı-kırmızılılar, 15 milyon euro bedelle Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye için İngiliz kulübüne bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Ada ekibine kiralama bedeli olarak 750 bin euro verecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkması halinde 250 bin euro daha ödemede bulunacak.

    1. 28.8.2018
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