Aslan yürekli Badou Ndiaye
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satıldığı Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye, yuvaya döndü.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satıldığı Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye, yuvaya döndü. G.Saray'ın 1 yıllığına kiraladığı Senegalli orta saha, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. İngiliz ekibinin takımda kalmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gelmekte ısrarcı olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı tekrar giydi. Bu arada Ndiaye, imzayı attıktan sonra stada geçerek, takımının Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi
1 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, 15 milyon euro bedelle Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye için İngiliz kulübüne bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Ada ekibine kiralama bedeli olarak 750 bin euro verecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkması halinde 250 bin euro daha ödemede bulunacak.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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