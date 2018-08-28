Aslan yürekli Badou Ndiaye

Geçtiğimiz sezonun devre arasında satıldığı Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye, yuvaya döndü. G.Saray'ın 1 yıllığına kiraladığı Senegalli orta saha, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. İngiliz ekibinin takımda kalmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gelmekte ısrarcı olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı tekrar giydi. Bu arada Ndiaye, imzayı attıktan sonra stada geçerek, takımının Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi



1 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, 15 milyon euro bedelle Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye için İngiliz kulübüne bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Ada ekibine kiralama bedeli olarak 750 bin euro verecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkması halinde 250 bin euro daha ödemede bulunacak.