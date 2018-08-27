Welbeck golünü attı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Welbeck golünü attı

    Welbeck golünü attı

    'a yazılan bir başka isim olan ise 'ın, 'ı 3-1 yendiği maçta 75. dakikada Aubameyang'ın yerine oyuna girdi.

    'a yazılan bir başka isim olan ise 'ın, 'ı 3-1 yendiği maçta 75. dakikada Aubameyang'ın yerine oyuna girdi. 90. dakikada skoru belirleyen golü attı. Diğer adaylardan Origi, 'un Brighton'ı 1-0 yendiği maçta 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

    1. 27.8.2018
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