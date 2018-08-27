Welbeck golünü attı
Galatasaray'a yazılan bir başka isim olan Danny Welbeck ise Arsenal'ın, West Ham United'ı 3-1 yendiği maçta 75. dakikada Aubameyang'ın yerine oyuna girdi.
Galatasaray'a yazılan bir başka isim olan Danny Welbeck ise Arsenal'ın, West Ham United'ı 3-1 yendiği maçta 75. dakikada Aubameyang'ın yerine oyuna girdi. 90. dakikada skoru belirleyen golü attı. Diğer adaylardan Origi, Liverpool'un Brighton'ı 1-0 yendiği maçta 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
- 27.8.2018
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
-
Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Welbeck golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.