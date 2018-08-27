Welbeck golünü attı

Galatasaray'a yazılan bir başka isim olan Danny Welbeck ise Arsenal'ın, West Ham United'ı 3-1 yendiği maçta 75. dakikada Aubameyang'ın yerine oyuna girdi. 90. dakikada skoru belirleyen golü attı. Diğer adaylardan Origi, Liverpool'un Brighton'ı 1-0 yendiği maçta 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.