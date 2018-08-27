Ndiaye Galatasaray'a transferini böyle duyurdu – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Ndiaye 'a transferini böyle duyurdu

    Ndiaye Galatasaray'a transferini böyle duyurdu

    ’ın gündeminde olan eski futbolcusu sosyal medya hesabında sarı-kırmızılı ekibin logosunu kapak fotoğrafına koydu ve profiline 'Galatasaray'ın futbolcusu' notunu düştü.

    'da çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan eski futbolcusu Ndiaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, Galatasaray ve 'nin futbolcusu notunu paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro'ya kadrosuna katarken devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City'e transfer etmişti.

    1. 27.8.2018 13:52
    2. Güncelleme: 27.8.2018 14:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ndiaye Galatasaray'a transferini böyle duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN