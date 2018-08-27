Ndiaye Galatasaray'a transferini böyle duyurdu
Galatasaray’ın transfer gündeminde olan eski futbolcusu Badou Ndiaye sosyal medya hesabında sarı-kırmızılı ekibin logosunu kapak fotoğrafına koydu ve profiline 'Galatasaray'ın futbolcusu' notunu düştü.
- 27.8.2018 13:52
- Güncelleme: 27.8.2018 14:13
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Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi
Toplam 5
Yorum
Ceyhun Bir kac hakem her seferinde bizim maclarda onlara verilen özel görevi yerine getiriyorlar.
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‘Advocaat haklı çıktı’
Toplam 12
Yorum
tunc yıllarca futbolun iliğini, kemiğini sıyırdınız. beterin beteri olun, küme düşüp öyle gelin de belki düzelirsiniz.
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Berke hazır değil
Toplam 7
Yorum
FENER Bence tam zamani Volkan durmadan hata yapior Berke yapsada en azindan genc dersin arti yasi kücükmüs müs artik unutalim bunlari vakti geld
Ndiaye Galatasaray'a transferini böyle duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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