Halil Umut Meler, VAR'a danışıp penaltıyı iptal etti
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında Sinan Gümüş'ün düşmesiyle birlikte hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden Meler, penaltıyı iptal etti
Penaltı düdüğünün çalmasıyla birlikte Galatasaray tribünleri, atışı Muslera'nın yapmasını isterken, topun beyaz noktaya konulduğu anda VAR merkezinden gelen uyarı sonrasında Halil Umut Meler, VAR'a başvurdu.
Pozisyonun tekrarını izleyen Meler, penaltı atışını iptal ederken, oyun Alanyaspor'un serbest vuruş kullanmasıyla yeniden başladı.
- 27.8.2018 23:31
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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