Halil Umut Meler, VAR'a danışıp penaltıyı iptal etti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , VAR'a danışıp penaltıyı iptal etti

    Halil Umut Meler, VAR'a danışıp penaltıyı iptal etti

    - karşılaşmasında 'ün düşmesiyle birlikte hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden Meler, penaltıyı iptal etti

    - mücadelesinde dakikalar 67'yi gösterdiğinde Villafanez'in müdahalesi sonrasında 'ün yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.

    Penaltı düdüğünün çalmasıyla birlikte Galatasaray tribünleri, atışı Muslera'nın yapmasını isterken, topun beyaz noktaya konulduğu anda VAR merkezinden gelen uyarı sonrasında Halil Umut Meler, VAR'a başvurdu.

    Pozisyonun tekrarını izleyen Meler, penaltı atışını iptal ederken, oyun Alanyaspor'un serbest vuruş kullanmasıyla yeniden başladı.
    1. 27.8.2018 23:31
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