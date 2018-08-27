Gündemde değil!
Burak Yılmaz'ın sosyal medyada Galatasaray'la ilgili paylaşımı beğenmesi ve öncesinde Trabzonspor'u takip etmeyi bıraktığı yönündeki sosyal medyada yaygınlaşan haberlerin ardından, golcü futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı yorumlarına sebep olmuştu.
Burak Yılmaz'ın sosyal medyada Galatasaray'la ilgili paylaşımı beğenmesi ve öncesinde Trabzonspor'u takip etmeyi bıraktığı yönündeki sosyal medyada yaygınlaşan haberlerin ardından, golcü futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı yorumlarına sebep olmuştu. Ancak Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı transfer etmek için bir girişimlerinin olmadığını belirtti.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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