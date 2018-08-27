Gündemde değil! – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Gündemde değil!

    Gündemde değil!

    'ın sosyal medyada 'la ilgili paylaşımı beğenmesi ve öncesinde 'u takip etmeyi bıraktığı yönündeki sosyal medyada yaygınlaşan haberlerin ardından, golcü futbolcunun 'a olacağı yorumlarına sebep olmuştu.

    'ın sosyal medyada 'la ilgili paylaşımı beğenmesi ve öncesinde 'u takip etmeyi bıraktığı yönündeki sosyal medyada yaygınlaşan haberlerin ardından, golcü futbolcunun 'a olacağı yorumlarına sebep olmuştu. Ancak Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, etmek için bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

    1. 27.8.2018
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