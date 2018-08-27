Gündemde değil!

Burak Yılmaz'ın sosyal medyada Galatasaray'la ilgili paylaşımı beğenmesi ve öncesinde Trabzonspor'u takip etmeyi bıraktığı yönündeki sosyal medyada yaygınlaşan haberlerin ardından, golcü futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı yorumlarına sebep olmuştu. Ancak Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı transfer etmek için bir girişimlerinin olmadığını belirtti.