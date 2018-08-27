Galibiyet serisi 14 maça çıktı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galibiyet serisi 14 maça çıktı

    Galibiyet serisi 14 maça çıktı

    'in 3. haftasında 'u 6-0 mağlup eden , iç sahada üst üste oynadığı son 14 maçı da kazanmayı başardı.

    'ın sahasında bileği bükülmüyor. karşısında 6-0 kazanan sarı-kırmızılılar iç sahadaki galibiyet serisini de 14 maça çıkardı. Sahasında 21 maçtır mağlup olmayan , bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken, yalnızca geçtiğimiz sezon oynanan mücadelesinde sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde taraftarı önünde 'ya mağlup olduğu karşılaşmanın ardından çıktığı 21 maçta 20 galibiyet alan Galatasaray, 'ın dün 'a mağlup olmasıyla birlikte, ligde iç sahada en uzun süre mağlup olmayan takımı unvanına sahip oldu.
    1. 27.8.2018 23:58
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