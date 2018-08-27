Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye İstanbul'da!
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye, İstanbul'a geldi.
Galatasaray nihayet Badou Ndiaye'ye kavuşuyor. Senagalli orta saha İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar futbolcunun kiralık transferi için uzun süre uğraşmıştı. Nihayet Stoke City'le anlaşıldı.
Ndiaye bu akşam Aslantepe'de tribündeki yerini alacak, Galatasaray'ın Alanyaspor maçını izleyecek.
- 27.8.2018 16:03
- Güncelleme: 27.8.2018 16:29
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 15
Yorum
ozanyapici rezil olmamak adına sakat sakat van persie yi aldık , dünyanın parasını verdik hiç bi işe yaramadı. rezillik ne demek , sakatmış adam almadık , doğrusuda bu
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 15
Yorum
adem Çok şükür olmadı. Arjantin'liyi al sorunu çöz kardeşim.
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 15
Yorum
analizci belinde sorun varmış o yüzden fenerbahçe vazgeçmiş . zaten sağlık kontrolleri bunun için var . sonra van persie ler cıkıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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