Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye İstanbul'da!
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye İstanbul'da!

    Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye İstanbul'da!

    Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndiaye, İstanbul'a geldi.

    Galatasaray nihayet Badou Ndiaye'ye kavuşuyor. Senagalli orta saha İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar futbolcunun kiralık transferi için uzun süre uğraşmıştı. Nihayet Stoke City'le anlaşıldı.

    Ndiaye bu akşam Aslantepe'de tribündeki yerini alacak, Galatasaray'ın Alanyaspor maçını izleyecek.

    1. 27.8.2018 16:03
    2. Güncelleme: 27.8.2018 16:29
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