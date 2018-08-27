Forvet transferi konusunda ilk hedefi Anthony Modeste olan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Anthony Modeste için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, olumsuz sonuç çıkması halinde altermatifi de belli oldu.

Fransız basınında yer alan haberde Modeste transferinin sonuçlanmaması halinde Galatasaray'ın Rennes forması giyen Diafra Sakho için devreye gireceği belirtildi.

RENNES'DEN AYRILMASI AN MESELESİ

Haberde ayrıca geçen sezonun ortasında West Ham'dan Rennes'e transfer olan Diafra Sakho'nun beklenen performansı gösteremediği için Fransız temsilcisinden ayrılabileceğine yer verildi.

Rennes'in Ocak ayında 10 milyon euroya transfer ettiği Sakho, kırmızı-siyahlı ekipte şu ana kadar 2 gole imza atabildi.