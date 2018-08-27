Galatasaray'ın B planı Diafra Sakho
Anthony Modeste ile yapılan görüşmelerde pürüz çıkması nedeniyle Galatasaray alternatif olarak Rennes'den Diafra Sakho'yu gündemine aldı.
Forvet transferi konusunda ilk hedefi Anthony Modeste olan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Anthony Modeste için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, olumsuz sonuç çıkması halinde altermatifi de belli oldu.
Fransız basınında yer alan haberde Modeste transferinin sonuçlanmaması halinde Galatasaray'ın Rennes forması giyen Diafra Sakho için devreye gireceği belirtildi.
RENNES'DEN AYRILMASI AN MESELESİ
Haberde ayrıca geçen sezonun ortasında West Ham'dan Rennes'e transfer olan Diafra Sakho'nun beklenen performansı gösteremediği için Fransız temsilcisinden ayrılabileceğine yer verildi.
Rennes'in Ocak ayında 10 milyon euroya transfer ettiği Sakho, kırmızı-siyahlı ekipte şu ana kadar 2 gole imza atabildi.
- 27.8.2018 20:25
- Güncelleme: 27.8.2018 20:28
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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