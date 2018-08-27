Galatasaray'ın B planı Diafra Sakho
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ın B planı

    Galatasaray'ın B planı Diafra Sakho

    ile yapılan görüşmelerde pürüz çıkması nedeniyle alternatif olarak Rennes'den 'yu gündemine aldı.

    Forvet transferi konusunda ilk hedefi olan için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

    Anthony Modeste için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, olumsuz sonuç çıkması halinde altermatifi de belli oldu.

    Fransız basınında yer alan haberde Modeste transferinin sonuçlanmaması halinde Galatasaray'ın Rennes forması giyen için devreye gireceği belirtildi.

    RENNES'DEN AYRILMASI AN MESELESİ

    Haberde ayrıca geçen sezonun ortasında West Ham'dan Rennes'e olan Diafra Sakho'nun beklenen performansı gösteremediği için Fransız temsilcisinden ayrılabileceğine yer verildi.

    Rennes'in Ocak ayında 10 milyon euroya transfer ettiği Sakho, kırmızı-siyahlı ekipte şu ana kadar 2 gole imza atabildi.

    1. 27.8.2018 20:25
    2. Güncelleme: 27.8.2018 20:28
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