Galatasaray, yeni transferi Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti
Galatasaray, Badou Ndiaye'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Sportif AŞ'nin resmi transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti."
- 27.8.2018 19:29
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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