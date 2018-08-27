Galatasaray, yeni transferi Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    , yeni transferi Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, yeni transferi Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti

    , Badou Ndiaye'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    Sportif AŞ'nin resmi görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti."

    1. 27.8.2018 19:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , yeni transferi Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN