Aslan 3’te 3 peşinde
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    - Aytemiz | CANLI

    Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

    Ankaragücü ve maçlarını kazanan , evinde Alanya’yı da devirip puanını 9’a yükseltmek istiyor. Cimbom’da amaç galibiyet serisini 9 maça çıkarmak... Zorlu mücadelede ilk düdük 21.45'te çaldı...

    Son şampiyon G.Saray, üçüncü haftanın kapanışında Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçen sezon iç sahadaki 17 maçın 16'sını kazanarak mutlu sona ulaşan Cimbom, taraftarı önünde yine 3 puan arıyor. En son geçen sezonun 27'inci haftasında deplasmanda G.Birliği'ne mağlup olan G.Saray, ardından çıktığı 9 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Evinde oynadığı son 20 karşılaşmadan 19'unu kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar, taraftarının gücüyle rakibini devirip, yara almamayı hedefliyor.

    PUAN FARKINI AÇACAK
    Eylül ayında Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak olan Cimbom, Fatih Terim'in de dediği gibi ilk haftalardaki galibiyetlere büyük önem veriyor. Uzun maratonda yaşanacak olası puan kayıplarının kredisini ilk haftalardan oluşturmayı amaçlayan G.Saray, F.Bahçe'nin yenildiği haftada rakibiyle arayı şimdiden açmayı istiyor. Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.



    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, , Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba, Sinan, Eren.

    Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo.

    EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, taraftarına güveniyor. Son lig mağlubiyetini 2016- 17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan Cimbom, daha sonra 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Öte yandan G.Saray, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken 1'inde beraberlik aldı.

    METRO 01.00'E KADAR UZATILDI
    , saat 21.45'te oynanacak G.Saray-Alanya maçı için seferlerini saat 01.00'e kadar uzattığını açıkladı. Öte yandan G.Saray taraftarlarının karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Tribünlerin geçen hafta oynanan müsabakasındaki gibi tıklım tıklım dolması bekleniyor.
    1. 27.8.2018
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