Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | 21.45
Ankaragücü ve Göztepe maçlarını kazanan Galatasaray, evinde Alanya’yı da devirip puanını 9’a yükseltmek istiyor. Cimbom’da amaç galibiyet serisini 9 maça çıkarmak...
PUAN FARKINI AÇACAK
Eylül ayında Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak olan Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in de dediği gibi ilk haftalardaki galibiyetlere büyük önem veriyor. Uzun maratonda yaşanacak olası puan kayıplarının kredisini ilk haftalardan oluşturmayı amaçlayan G.Saray, F.Bahçe'nin yenildiği haftada rakibiyle arayı şimdiden açmayı istiyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba, Sinan, Eren.
Aytemiz Alanyaspor:
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, taraftarına güveniyor. Son lig mağlubiyetini 2016- 17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan Cimbom, daha sonra 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Öte yandan G.Saray, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken 1'inde beraberlik aldı.
METRO 01.00'E KADAR UZATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saat 21.45'te oynanacak G.Saray-Alanya maçı için metro seferlerini saat 01.00'e kadar uzattığını açıkladı. Öte yandan G.Saray taraftarlarının Alanyaspor karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Tribünlerin geçen hafta oynanan Göztepe müsabakasındaki gibi tıklım tıklım dolması bekleniyor.
- 27.8.2018
-
Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
-
Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
-
Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | 21.45 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.