Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 56. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle farkı 4'e çıkarırken, yıldız futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı.
Alanyaspor'dan transfer edilen ve ilk olarak geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı sonradan oyuna dahil olarak Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıkan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan ve Cenk Ahmet'i güzel bir hareketle geçerek, yerden çok şık bir vuruş yapan Emre, takımının 4. golünü atarken, eski takımına karşı kaydettiği bu golden sonra sevinmedi.
Takım arkadaşları, Emre'nin yanına gelerek attığı golün sevincini yaşarken, tribünler de "Cim Bom Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratlarıyla Emre Akbaba'ya destek verdi.
- 27.8.2018 23:12
- Güncelleme: 27.8.2018 23:38
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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