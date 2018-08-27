Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı

    Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı

    , Alanyaspor karşısında 56. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle farkı 4'e çıkarırken, yıldız futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı.

    Alanyaspor karşısında ikinci yarıya çok hızlı başlayan ve üst üste gollerle 56. dakikada 4-0'lık skoru yakalayan 'da yeni transfer Emre Akbaba da ilk golünü kaydetti.

    Alanyaspor'dan transfer edilen ve ilk olarak geçtiğimiz hafta 'ye karşı sonradan oyuna dahil olarak 'daki ilk resmi maçına çıkan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan ve Cenk Ahmet'i güzel bir hareketle geçerek, yerden çok şık bir vuruş yapan Emre, takımının 4. golünü atarken, eski takımına karşı kaydettiği bu golden sonra sevinmedi.

    Takım arkadaşları, Emre'nin yanına gelerek attığı golün sevincini yaşarken, tribünler de " Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratlarıyla Emre Akbaba'ya destek verdi.
    1. 27.8.2018 23:12
    2. Güncelleme: 27.8.2018 23:38
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