Cenk Ahmet, Fatih Terim'e sarıldı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , 'e sarıldı

    Cenk Ahmet, Fatih Terim'e sarıldı

    -Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısının başlamasından önce Alanyasporlu , Galatasaray 'e uzun süre sarıldı. İkilinin arasındaki samimi diyalog dikkat çekti.

    'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısı öncesinde iki takım futbolcuları sahaya gelirken, Alanyasporlu , Galatasaray 'in yanına gelerek tecrübeli teknik direktöre uzun süre sarıldı. İkili, başlamadan önce kısa bir süre sohbet ettikten sonra Cenk Ahmet sahaya döndü ve mücadele devam etti.
    1. 27.8.2018 23:52
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