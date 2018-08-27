Aslan 3’te 3 peşinde
Ankaragücü ve Göztepe maçlarını kazanan Galatasaray, evinde Alanya’yı da devirip puanını 9’a yükseltmek istiyor. Cimbom’da amaç galibiyet serisini 9 maça çıkarmak...
PUAN FARKINI AÇACAK
Eylül ayında Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak olan Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in de dediği gibi ilk haftalardaki galibiyetlere büyük önem veriyor. Uzun maratonda yaşanacak olası puan kayıplarının kredisini ilk haftalardan oluşturmayı amaçlayan G.Saray, F.Bahçe'nin yenildiği haftada rakibiyle arayı şimdiden açmayı istiyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, taraftarına güveniyor. Son lig mağlubiyetini 2016- 17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan Cimbom, daha sonra 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Öte yandan G.Saray, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken 1'inde beraberlik aldı.
RODRİGUES YOK DONK YETİŞİYOR
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Donk'un, ilk 11'de olması bekleniyor. Hollandalı yıldız, geçen haftaki Göztepe maçında aldığı darbe nedeniyle 72'de yerini Selçuk'a bırakmıştı. Sakatlığı olan diğer isim Rodrigues'inse düzelmediği öğrenildi. 27'lik yıldız, haftaya oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
TEK SANTRFOR EREN DERDİYOK
Gomis'in satılmasının ardından santrfor orijinli tek futbolcu olan Eren Derdiyok, Alanya karşısında ilk 11'de olacak. Teknik direktör Fatih Terim, kalede Muslera'ya; defansta Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo'ya; orta alanda Fernando, Donk ikilisine görev vermeyi planlıyor. Eren'in arkasındaki üçlüde ise Onyekuru, Feghouli ve yeni transfer Emre Akbaba'nın olması bekleniyor.
MAİCON İLK 11'DE
Geçtiğimiz perşembe günü Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in kapısından dönen Maicon, bugün ilk 11'de başlayacak. S. Arabistan'da transfer döneminin son saatleri olması nedeniyle evrakları yetişmeyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, neredeyse 1 yıllığına kiralanacaktı. Maicon'un takımda kalmasından yana herhangi bir şikayeti bulunmadığı bildirildi.
METRO 01.00'E KADAR UZATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saat 21.45'te oynanacak G.Saray-Alanya maçı için metro seferlerini saat 01.00'e kadar uzattığını açıkladı. Öte yandan G.Saray taraftarlarının Alanyaspor karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Tribünlerin geçen hafta oynanan Göztepe müsabakasındaki gibi tıklım tıklım dolması bekleniyor.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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