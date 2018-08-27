Aslan 3’te 3 peşinde – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Aslan 3’te 3 peşinde

    Aslan 3’te 3 peşinde

    Ankaragücü ve maçlarını kazanan , evinde Alanya’yı da devirip puanını 9’a yükseltmek istiyor. Cimbom’da amaç galibiyet serisini 9 maça çıkarmak...

    Son şampiyon G.Saray, üçüncü haftanın kapanışında Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçen sezon iç sahadaki 17 maçın 16'sını kazanarak mutlu sona ulaşan Cimbom, taraftarı önünde yine 3 puan arıyor. En son geçen sezonun 27'inci haftasında deplasmanda G.Birliği'ne mağlup olan G.Saray, ardından çıktığı 9 karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Evinde oynadığı son 20 karşılaşmadan 19'unu kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar, taraftarının gücüyle rakibini devirip, yara almamayı hedefliyor.

    PUAN FARKINI AÇACAK
    Eylül ayında Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak olan Cimbom, Fatih Terim'in de dediği gibi ilk haftalardaki galibiyetlere büyük önem veriyor. Uzun maratonda yaşanacak olası puan kayıplarının kredisini ilk haftalardan oluşturmayı amaçlayan G.Saray, F.Bahçe'nin yenildiği haftada rakibiyle arayı şimdiden açmayı istiyor. Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 20 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, taraftarına güveniyor. Son lig mağlubiyetini 2016- 17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan Cimbom, daha sonra 19 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Öte yandan G.Saray, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken 1'inde beraberlik aldı.

    RODRİGUES YOK DONK YETİŞİYOR
    'da sakatlığı bulunan Donk'un, ilk 11'de olması bekleniyor. Hollandalı yıldız, geçen haftaki maçında aldığı darbe nedeniyle 72'de yerini Selçuk'a bırakmıştı. Sakatlığı olan diğer isim Rodrigues'inse düzelmediği öğrenildi. 27'lik yıldız, haftaya oynanacak karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

    TEK SANTRFOR EREN DERDİYOK
    'in satılmasının ardından santrfor orijinli tek futbolcu olan , Alanya karşısında ilk 11'de olacak. Teknik direktör , kalede Muslera'ya; defansta Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo'ya; orta alanda , Donk ikilisine görev vermeyi planlıyor. Eren'in arkasındaki üçlüde ise Onyekuru, Feghouli ve yeni Emre Akbaba'nın olması bekleniyor.

    MAİCON İLK 11'DE
    Geçtiğimiz perşembe günü takımı Al-Hilal'in kapısından dönen Maicon, bugün ilk 11'de başlayacak. S. Arabistan'da transfer döneminin son saatleri olması nedeniyle evrakları yetişmeyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, neredeyse 1 yıllığına kiralanacaktı. Maicon'un takımda kalmasından yana herhangi bir şikayeti bulunmadığı bildirildi.

    METRO 01.00'E KADAR UZATILDI
    , saat 21.45'te oynanacak G.Saray-Alanya maçı için seferlerini saat 01.00'e kadar uzattığını açıkladı. Öte yandan G.Saray taraftarlarının karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Tribünlerin geçen hafta oynanan Göztepe müsabakasındaki gibi tıklım tıklım dolması bekleniyor.
    1. 27.8.2018
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