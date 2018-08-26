Silva: Niasse ile devam edeceğiz – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Silva: Niasse ile devam edeceğiz

    Silva: Niasse ile devam edeceğiz

    Galatasaraylılar artık Modeste'yi beklerken 'den de kötü haber geldi.

    Galatasaraylılar artık Modeste'yi beklerken 'den de kötü haber geldi. Everton menajeri Marco Silva sezona , Calvert-Lewin ve ile devam edeceklerini söyledi. Portekizli teknik adam, Sandro Ramirez'in Celta Vigo'ya gitmesinden sonra forvet hattından başka bir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

    1. 26.8.2018
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