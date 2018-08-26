Silva: Niasse ile devam edeceğiz
Galatasaraylılar artık Modeste'yi beklerken Oumar Niasse'den de kötü haber geldi.
Galatasaraylılar artık Modeste'yi beklerken Oumar Niasse'den de kötü haber geldi. Everton menajeri Marco Silva sezona Cenk Tosun, Calvert-Lewin ve Oumar Niasse ile devam edeceklerini söyledi. Portekizli teknik adam, Sandro Ramirez'in Celta Vigo'ya gitmesinden sonra forvet hattından başka bir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Silva: Niasse ile devam edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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