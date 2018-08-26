Silva: Niasse ile devam edeceğiz

Galatasaraylılar artık Modeste'yi beklerken Oumar Niasse'den de kötü haber geldi. Everton menajeri Marco Silva sezona Cenk Tosun, Calvert-Lewin ve Oumar Niasse ile devam edeceklerini söyledi. Portekizli teknik adam, Sandro Ramirez'in Celta Vigo'ya gitmesinden sonra forvet hattından başka bir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.