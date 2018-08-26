Rüştü’nün oğlu gönderilsin! – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Rüştü’nün oğlu gönderilsin!

    Rüştü’nün oğlu gönderilsin!

    alt yapısında forma giyen eski milli kaleci 'in oğlu 'ın 'Fenerbahçeli' olduğunu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

    alt yapısında forma giyen eski milli kaleci 'in oğlu 'ın 'Fenerbahçeli' olduğunu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. "Hayatımda 'ın G'sini bulundurmak istemem" diyen genç oyuncunun gönderilmesi için taraftarlar kampanya başlattı.

    TUTTUĞU TAKIMA BAKMIYORUZ
    Sarı-kırmızılı yönetim, tepkilere karşılık Mehmet için taraftarlara 'hoşgörü' çağrısı yaptı. futbol okullarında 10 binin üzerinde çocuğun eğitim gördüğü hatırlatılan açıklamada, "Yaşına, rengine, inancına hatta tuttuğu takıma bakmaksızın her çocuk bizim için kıymetli. Lütfen daha hoşgörülü olalım" denildi.


    1. 26.8.2018
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