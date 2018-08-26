Rüştü’nün oğlu gönderilsin!
Galatasaray alt yapısında forma giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak'ın 'Fenerbahçeli' olduğunu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Galatasaray alt yapısında forma giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak'ın 'Fenerbahçeli' olduğunu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. "Hayatımda Galatasaray'ın G'sini bulundurmak istemem" diyen genç oyuncunun gönderilmesi için taraftarlar kampanya başlattı.
TUTTUĞU TAKIMA BAKMIYORUZ
Sarı-kırmızılı yönetim, tepkilere karşılık Mehmet için taraftarlara 'hoşgörü' çağrısı yaptı. Galatasaray futbol okullarında 10 binin üzerinde çocuğun eğitim gördüğü hatırlatılan açıklamada, "Yaşına, rengine, inancına hatta tuttuğu takıma bakmaksızın her çocuk bizim için kıymetli. Lütfen daha hoşgörülü olalım" denildi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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