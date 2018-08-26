Rüştü’nün oğlu gönderilsin!

Galatasaray alt yapısında forma giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak'ın 'Fenerbahçeli' olduğunu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. "Hayatımda Galatasaray'ın G'sini bulundurmak istemem" diyen genç oyuncunun gönderilmesi için taraftarlar kampanya başlattı.



TUTTUĞU TAKIMA BAKMIYORUZ

Sarı-kırmızılı yönetim, tepkilere karşılık Mehmet için taraftarlara 'hoşgörü' çağrısı yaptı. Galatasaray futbol okullarında 10 binin üzerinde çocuğun eğitim gördüğü hatırlatılan açıklamada, "Yaşına, rengine, inancına hatta tuttuğu takıma bakmaksızın her çocuk bizim için kıymetli. Lütfen daha hoşgörülü olalım" denildi.



