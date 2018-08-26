Rodrigues ve Donk yok – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Rodrigues ve Donk yok

    Rodrigues ve Donk yok

    'in 3. haftasında 'u konuk edecek olan 'da sakatlardan kötü haber geldi.

    'in 3. haftasında 'u konuk edecek olan 'da sakatlardan kötü haber geldi. Tedavileri süren ve yarınki mücadelede forma giyemeyecek. 'in, maçına dahi yetişememe ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

    1. 26.8.2018
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