Rodrigues ve Donk yok
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlardan kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlardan kötü haber geldi. Tedavileri süren Ryan Donk ve Garry Rodrigues yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Garry Rodrigues'in, Trabzonspor maçına dahi yetişememe ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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