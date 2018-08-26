Nando’dan yalanlama – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’dan yalanlama

    <a href="/index/nando?id=a3441b0f-6b2d-41d1-975a-361f0128d9ec" class="" rel="tag">Nando</a>’dan yalanlama

    'e satılan Bafetimbi 'in 20 gün önceki takım yemeğinde Muslera ile kavga ettiği iddia edilmişti.

    'e satılan Bafetimbi 'in 20 gün önceki takım yemeğinde Muslera ile kavga ettiği iddia edilmişti. kişisel sosyal medya hesabından iddiayı yalanladı. Tecrübeli kaleci, iddia için "Gerçek ve ahlak dışı" ifadesini kullandı.

    1. 26.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN