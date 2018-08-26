Al Hilal'e satılan Bafetimbi Gomis'in 20 gün önceki takım yemeğinde Muslera ile kavga ettiği iddia edilmişti. Nando kişisel sosyal medya hesabından iddiayı yalanladı. Tecrübeli kaleci, iddia için "Gerçek ve ahlak dışı" ifadesini kullandı.