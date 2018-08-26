Krala görkemli uğurlama – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Krala görkemli uğurlama

    Krala görkemli uğurlama

    Taraftarların sevgi gösterileri arasında ’dan ayrılan ’in gelişi de gidişi gibi görkemli oldu.

    'de transferler omuzlarda karşılanır ama ayrılırken yanında kimse olmaz. Cimbom'un yıldızı bile bu akıbetten nasibini alan yıldızlar arasında... Ancak yazılı olmayan bu kural Bafetimbi için rafa kaldırıldı! 6 milyon euro'ya 'ın El Hilal takımına olan , 'ndan tezahüratlar eşliğinde ve sevgi gösterileri altında ayrıldı. Sarı-kırmızı kıyafetler giyen ve atkısı takan Fransız golcü, bu ilgiye aynı şekilde karşılık verdi. Herkes ile tek tek vedalaştı, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

    1. 26.8.2018
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