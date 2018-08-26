Krala görkemli uğurlama
Taraftarların sevgi gösterileri arasında İstanbul’dan ayrılan Gomis’in gelişi de gidişi gibi görkemli oldu.
Türkiye'de transferler omuzlarda karşılanır ama ayrılırken yanında kimse olmaz. Cimbom'un yıldızı Wesley Sneijder bile bu akıbetten nasibini alan yıldızlar arasında... Ancak yazılı olmayan bu kural Bafetimbi Gomis için rafa kaldırıldı! 6 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Gomis, Atatürk Havalimanı'ndan tezahüratlar eşliğinde ve sevgi gösterileri altında ayrıldı. Sarı-kırmızı kıyafetler giyen ve Galatasaray atkısı takan Fransız golcü, bu ilgiye aynı şekilde karşılık verdi. Herkes ile tek tek vedalaştı, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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