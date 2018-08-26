Krala görkemli uğurlama

Türkiye'de transferler omuzlarda karşılanır ama ayrılırken yanında kimse olmaz. Cimbom'un yıldızı Wesley Sneijder bile bu akıbetten nasibini alan yıldızlar arasında... Ancak yazılı olmayan bu kural Bafetimbi Gomis için rafa kaldırıldı! 6 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Gomis, Atatürk Havalimanı'ndan tezahüratlar eşliğinde ve sevgi gösterileri altında ayrıldı. Sarı-kırmızı kıyafetler giyen ve Galatasaray atkısı takan Fransız golcü, bu ilgiye aynı şekilde karşılık verdi. Herkes ile tek tek vedalaştı, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.