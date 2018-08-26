Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi!
Sarı-kırmızılı ekip Ndiaye'nin kiralanması konusunda kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip Ndiaye'nin kiralanması konusunda kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Geçen sezon devre arasında İngiliz ekibine transfer olan Ndiaye, Stoke City küme düştükten sonra maaşı 2.1 milyon euro'ya inse de sarıkırmızılı takımdan 3 milyon euro almaya devam edecek. Galatasaray'ın Stoke City'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. İngiliz ekibinin hocası Gary Rowett de Ndiaye'nin yerine Brentford'dan Ryan Woodds'u aldıklarını açıkladı. Ndiaye'nin bugün İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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