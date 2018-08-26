Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Ndiaye'yi 'a bildirdi!

    Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi!

    Sarı-kırmızılı ekip Ndiaye'nin kiralanması konusunda kulübü ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

    Sarı-kırmızılı ekip Ndiaye'nin kiralanması konusunda kulübü ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Geçen sezon devre arasında İngiliz ekibine transfer olan Ndiaye, Stoke City küme düştükten sonra maaşı 2.1 milyon euro'ya inse de sarıkırmızılı takımdan 3 milyon euro almaya devam edecek. 'ın Stoke City'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. İngiliz ekibinin hocası Gary Rowett de Ndiaye'nin yerine Brentford'dan Ryan Woodds'u aldıklarını açıkladı. Ndiaye'nin bugün 'a gelerek sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 26.8.2018
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