Galatasaray Maicon, Grosskreutz ve Ahmet Çalık'ı yetiştiremedi
Maicon, Kevin Grosskreutz ve Ahmet Çalık’ın kaderini paylaştı. Zarar büyük
Maicon'u ?Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gönderemeyen Galatasaray bir kez daha bürokratik engellere takıldı. Daha önce Kevin Grosskreutz'u transferin son günü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar evrakları yetiştiremeyince Alman oyuncuya, 6 ay bedava para vermek zorunda kalmıştı. Geçen Ocak ayında Ahmet Çalık, Malaga'ya kiralanmış ama yine evraklar yetişmediği için elde kalmıştı. Bu kez de Maicon için Al Hilal'le anlaşmaya varıldı. Ama transfer yine yetiştirilemediği için yattı. Galatasaray sonu getirilemeyen bu üç transferden 10 milyon euro'ya yakın zarar etti.
HER SEY BİTMEDİ
Evrakların yetişmemesi nedeniyle Maicon'u kadrosuna katamayan Al Hilal, Brezilyalı stoperden vazgeçmiş değil. Maicon'un sarı-kırmızılı kulüpteki performansını takip edecek olan Al Hilal'in devre arasında, tekrar Galatasaray'la masaya oturacağı öğrenildi. Öte yandan Maicon'un takımda kalmasıyla sarı-kırmızılılar savunma hattına sadece bir takviye yapmayı planlıyor.
- 26.8.2018
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Galatasaray Maicon, Grosskreutz ve Ahmet Çalık'ı yetiştiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.