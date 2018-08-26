Galatasaray Maicon, Grosskreutz ve Ahmet Çalık'ı yetiştiremedi – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Maicon, Grosskreutz ve 'ı yetiştiremedi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Maicon, Grosskreutz ve <a href="/index/ahmet-calik?id=6ed67a3e-0b5f-446c-8c78-151ad346ddde" class="" rel="tag">Ahmet Çalık</a>'ı yetiştiremedi

    Maicon, ve ’ın kaderini paylaştı. Zarar büyük

    Maicon'u ? takımı 'e gönderemeyen bir kez daha bürokratik engellere takıldı. Daha önce 'u transferin son günü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar evrakları yetiştiremeyince Alman oyuncuya, 6 ay bedava para vermek zorunda kalmıştı. Geçen Ocak ayında , Malaga'ya kiralanmış ama yine evraklar yetişmediği için elde kalmıştı. Bu kez de Maicon için 'le anlaşmaya varıldı. Ama yine yetiştirilemediği için yattı. sonu getirilemeyen bu üç transferden 10 milyon euro'ya yakın zarar etti.

    HER SEY BİTMEDİ
    Evrakların yetişmemesi nedeniyle Maicon'u kadrosuna katamayan Al Hilal, Brezilyalı stoperden vazgeçmiş değil. Maicon'un sarı-kırmızılı kulüpteki performansını takip edecek olan Al Hilal'in devre arasında, tekrar Galatasaray'la masaya oturacağı öğrenildi. Öte yandan Maicon'un takımda kalmasıyla sarı-kırmızılılar savunma hattına sadece bir takviye yapmayı planlıyor.

    1. 26.8.2018
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