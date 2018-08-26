Maicon'u ?Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gönderemeyen Galatasaray bir kez daha bürokratik engellere takıldı. Daha önce Kevin Grosskreutz'u transferin son günü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar evrakları yetiştiremeyince Alman oyuncuya, 6 ay bedava para vermek zorunda kalmıştı. Geçen Ocak ayında Ahmet Çalık, Malaga'ya kiralanmış ama yine evraklar yetişmediği için elde kalmıştı. Bu kez de Maicon için Al Hilal'le anlaşmaya varıldı. Ama transfer yine yetiştirilemediği için yattı. Galatasaray sonu getirilemeyen bu üç transferden 10 milyon euro'ya yakın zarar etti.



HER SEY BİTMEDİ

Evrakların yetişmemesi nedeniyle Maicon'u kadrosuna katamayan Al Hilal, Brezilyalı stoperden vazgeçmiş değil. Maicon'un sarı-kırmızılı kulüpteki performansını takip edecek olan Al Hilal'in devre arasında, tekrar Galatasaray'la masaya oturacağı öğrenildi. Öte yandan Maicon'un takımda kalmasıyla sarı-kırmızılılar savunma hattına sadece bir takviye yapmayı planlıyor.