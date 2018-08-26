Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    , maçına hazır

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/aytemiz-alanyaspor?id=45bc5554-d2a8-44de-80aa-9c9f3fc29583" class="" rel="tag">Aytemiz Alanyaspor</a> maçına hazır

    'in 3. haftasında yarın 'u ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

    Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapılan idmanın devam eden bölümünde, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandığı, ana bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak 'nde kampa girdi.

    1. 26.8.2018 20:21
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