Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapılan idmanın devam eden bölümünde, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandığı, ana bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 26.8.2018 20:21
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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