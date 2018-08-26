Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapılan idmanın devam eden bölümünde, gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandığı, ana bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.