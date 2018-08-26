Erden Timur'dan sosyal medya açıklaması – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan açıklaması

    Erden Timur'dan sosyal medya açıklaması

    , sarı-kırmızılı takımla adı geçen Anthony Modeste ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nef İcra Kurulu Başkanı , hesabı kullanmadığını ve 'a her zaman hizmet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

    Emre Akbaba'nın 'a gelişinde büyük rol üstlenen , sosyal medyada yazılanların kendisi ile ilgisi olmadığını ve şahsi hesabı bulunmadığını kaydederek, "Şirketim adına açılan kurumsal hesap haricinde sosyal medyada şahsıma ait bir hesabım yoktur. Transferde gündemde olan isimleri bende görüyorum. Gerekli görüldüğü zaman anasponsoru olduğumuz 'a her zaman hizmet etmeye hazırız" dedi.

    1. 26.8.2018 20:19
    2. Güncelleme: 26.8.2018 20:36
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