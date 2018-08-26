Erden Timur'dan sosyal medya açıklaması
Erden Timur, sarı-kırmızılı takımla adı geçen Anthony Modeste ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sosyal medya hesabı kullanmadığını ve Galatasaray'a her zaman hizmet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gelişinde büyük rol üstlenen Erden Timur, sosyal medyada yazılanların kendisi ile ilgisi olmadığını ve şahsi hesabı bulunmadığını kaydederek, "Şirketim adına açılan kurumsal hesap haricinde sosyal medyada şahsıma ait bir hesabım yoktur. Transferde gündemde olan isimleri bende görüyorum. Gerekli görüldüğü zaman anasponsoru olduğumuz Galatasaray'a her zaman hizmet etmeye hazırız" dedi.
- 26.8.2018 20:19
- Güncelleme: 26.8.2018 20:36
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Erden Timur'dan sosyal medya açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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