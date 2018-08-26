Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gelişinde büyük rol üstlenen Erden Timur, sosyal medyada yazılanların kendisi ile ilgisi olmadığını ve şahsi hesabı bulunmadığını kaydederek, "Şirketim adına açılan kurumsal hesap haricinde sosyal medyada şahsıma ait bir hesabım yoktur. Transferde gündemde olan isimleri bende görüyorum. Gerekli görüldüğü zaman anasponsoru olduğumuz Galatasaray'a her zaman hizmet etmeye hazırız" dedi.