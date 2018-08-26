En iyi atmosfer Galatasaray’da – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    En iyi atmosfer ’da

    En iyi atmosfer Galatasaray’da

    Spor medya sitesi @ sportbible hesabının gerçekleştirdiği "Dünya futbolunda en iyi atmosfer" anketinde yüzde 48 oyla birinci oldu.

    Spor medya sitesi @ sportbible hesabının gerçekleştirdiği "Dünya futbolunda en iyi atmosfer" anketinde yüzde 48 oyla birinci oldu. ve Borusia Dortmund yüzde 21'er oyla ikinci sırayı paylaşırken, üçüncü sırayı Celtic (yüzde 10) elde etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bir kez daha farkını belgeledi.

    1. 26.8.2018
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