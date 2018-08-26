Spor medya sitesi @ sportbible hesabının gerçekleştirdiği "Dünya futbolunda en iyi atmosfer" anketinde Galatasaray yüzde 48 oyla birinci oldu. Liverpool ve Borusia Dortmund yüzde 21'er oyla ikinci sırayı paylaşırken, üçüncü sırayı Celtic (yüzde 10) elde etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bir kez daha farkını belgeledi.