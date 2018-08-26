En iyi atmosfer Galatasaray’da
Spor medya sitesi @ sportbible hesabının gerçekleştirdiği "Dünya futbolunda en iyi atmosfer" anketinde Galatasaray yüzde 48 oyla birinci oldu.
Spor medya sitesi @ sportbible hesabının gerçekleştirdiği "Dünya futbolunda en iyi atmosfer" anketinde Galatasaray yüzde 48 oyla birinci oldu. Liverpool ve Borusia Dortmund yüzde 21'er oyla ikinci sırayı paylaşırken, üçüncü sırayı Celtic (yüzde 10) elde etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bir kez daha farkını belgeledi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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