Ndiaye’de sorun kalmadı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ndiaye’de sorun kalmadı

    Ndiaye’de sorun kalmadı

    Ndiaye'nin transferi için ile el sıkışan Galatasaray menajeriyle ilgili sorunları da ortadan kaldırdı.

    Ndiaye'nin Galatasaray'a imza atmak üzere bugün 'da olacağı öğrenildi. Gary Rowett da ayrılığı resmen duyurdu. Rowett, "Badou Ndiaye'nin sezon başında takımda kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer ayrılmak istiyorsa bekleyemezdik" diye konuştu.
    1. 25.8.2018
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