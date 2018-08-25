Ndiaye geliyor!
Galatasaray, transferi için büyük uğraş verdiği Badou Ndiaye'de mutlu sona ulaştı. Senegalli yıldız sosyal medya hesabından aslan emojisi paylaşarak geliyorum mesajı verdi.
NDİAYE'DEN HEYECANLANDIRAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
Badou Ndiaye, Galatasaray taraftarlarına müjdeyi sosyal medyadan verdi. Yıldız isim paylaştığı aslan emojisiyle geliyorum mesajı verdi.
- 25.8.2018
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Ndiaye’de sorun kalmadı
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
Yorum
saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
Yorum
Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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