Ndiaye geliyor! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ndiaye geliyor!

    Ndiaye geliyor!

    Galatasaray, transferi için büyük uğraş verdiği Badou Ndiaye'de mutlu sona ulaştı. Senegalli yıldız sosyal medya hesabından aslan emojisi paylaşarak geliyorum mesajı verdi.

    Ndiaye'nin transferi için ile el sıkışan Galatasaray menajeriyle ilgili sorunları da ortadan kaldırdı. Ndiaye'nin Galatasaray'a imza atmak üzere bugün 'da olacağı öğrenildi. Stoke City Gary Rowett da ayrılığı resmen duyurdu. Rowett, "Badou Ndiaye'nin sezon başında takımda kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer ayrılmak istiyorsa bekleyemezdik" diye konuştu.

    NDİAYE'DEN HEYECANLANDIRAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
    Badou Ndiaye, Galatasaray taraftarlarına müjdeyi sosyal medyadan verdi. Yıldız isim paylaştığı aslan emojisiyle geliyorum mesajı verdi.

    1. 25.8.2018
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