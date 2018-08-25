Mustafa Cengiz Gomis için 30 demişti!
Galatasaray, Gomis'in satışıyla UEFA'ya verdiği bütçe sözünde 2 milyon 650 bin euro artıya geçti.
HERKESLE TEK TEK TOKALAŞTI
Gomis, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Florya'da önceki akşam yapılan idmandan sonra oyunculara tek tek sarılan yıldız, Fatih Terim'le de kucaklaştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı ise 'Teşekkürler Gomis' mesajını paylaştı.
'30' DEMİŞTİ!
Gomis'in 6 milyon euro'ya Al Hilal'e satılması 'ucuza gitti' eleştirilerine neden olurken, başkan Mustafa Cengiz'in daha önceki sözlerini de akıllara getirdi. Cengiz, mart ayında verdiği bir röportajda Gomis'in '30 milyon euro'dan fazla edeceğini' söylemişti. Cengiz böylece 24 milyon euro'dan 'feda' etmiş oldu.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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