Mustafa Cengiz Gomis için 30 demişti! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    için 30 demişti!

    Mustafa Cengiz Gomis için 30 demişti!

    Galatasaray, 'in satışıyla 'ya verdiği bütçe sözünde 2 milyon 650 bin euro artıya geçti.

    Başkan , Emre Akbaba transferinin ardından, "Şu anda açığımız 3 milyon 350 bin euro. Eğer biz 31 Mayıs 2019 yılına kadar bunu kapatamazsak, 3 milyon euro ceza öderiz" açıklamasını yapmıştı.

    HERKESLE TEK TEK TOKALAŞTI
    , takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Florya'da önceki akşam yapılan idmandan sonra oyunculara tek tek sarılan yıldız, 'le de kucaklaştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı ise 'Teşekkürler Gomis' mesajını paylaştı.

    '30' DEMİŞTİ!
    Gomis'in 6 milyon euro'ya Al Hilal'e satılması 'ucuza gitti' eleştirilerine neden olurken, başkan Mustafa Cengiz'in daha önceki sözlerini de akıllara getirdi. Cengiz, mart ayında verdiği bir röportajda Gomis'in '30 milyon euro'dan fazla edeceğini' söylemişti. Cengiz böylece 24 milyon euro'dan 'feda' etmiş oldu.
    1. 25.8.2018
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