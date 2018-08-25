Galatasaray uğurlu geldi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    uğurlu geldi

    Galatasaray uğurlu geldi
    'ın yeni sezon öncesinde Everton'dan kiraladığı Nijeryalı Henry Onyekuru, ülkesinin milli takım kadrosuna seçildi. Geçen sezonun ikinci yarısında sakatlanan ve 'nı kaçıran Onyekuru, Galatasaray'da yeniden kendisini buldu ve milli formayı giymeye hak kazandı. Nijerya'nın kadrosunda 'dan Onazi de bulunuyor.
    1. 25.8.2018
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