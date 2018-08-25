Galatasaray Boluspor'dan Umut Meraş'ı transfer etti! Umut Meraş kimdir?
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'dan Umut Meraş'ı transfer etti! Umut Meraş kimdir?

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>'dan Umut Meraş'ı transfer etti! Umut Meraş kimdir?

    , 'dan Umut Meraş ile anlaştı

    Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen yönetimi, sol bek pozisyonu için Bolsupor'dan Umut Meraş ile anlaşma sağladı.


    Umut Meraş

    UMUT MERAŞ KİMDİR?

    20 Aralık 1995 doğumlu Umut Meraş, 22 yaşında ve 1.78 boyunda. Sol bekte forma giyen Umut Meraş, 'dan önce Yeşilköy ve Sarıyer altyapılarında forma giydi. Umut Meraş kariyerinde Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 73 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.

    1. 25.8.2018 12:35
    2. Güncelleme: 25.8.2018 13:18
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