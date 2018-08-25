Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, sol bek pozisyonu için Bolsupor'dan Umut Meraş ile anlaşma sağladı.



Umut Meraş

UMUT MERAŞ KİMDİR?

20 Aralık 1995 doğumlu Umut Meraş, 22 yaşında ve 1.78 boyunda. Sol bekte forma giyen Umut Meraş, Boluspor'dan önce Yeşilköy ve Sarıyer altyapılarında forma giydi. Umut Meraş kariyerinde Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 73 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.