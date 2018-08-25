Galatasaray Boluspor'dan Umut Meraş'ı transfer etti! Umut Meraş kimdir?
Galatasaray, Boluspor'dan Umut Meraş ile anlaştı
Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, sol bek pozisyonu için Bolsupor'dan Umut Meraş ile anlaşma sağladı.
Umut Meraş
UMUT MERAŞ KİMDİR?
20 Aralık 1995 doğumlu Umut Meraş, 22 yaşında ve 1.78 boyunda. Sol bekte forma giyen Umut Meraş, Boluspor'dan önce Yeşilköy ve Sarıyer altyapılarında forma giydi. Umut Meraş kariyerinde Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 73 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.
- 25.8.2018 12:35
- Güncelleme: 25.8.2018 13:18
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‘Büyük rakama olur’
Toplam 2
Yorum
serdar akay_dandik gs scoutları ben olsam kasımpaşada bu transferleri yapan kişileri gs ye alırdım.son transfleri Josué Sá da kasımpaşa için çok iyi transfer
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Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Toplam 2
Yorum
fb bitmiş bakın bu da günah. yazık. zürihde 280.000 euroya oynayan oyuncuyu transfer yapmış gibi 3.000.000 euroya alıp getiriyorlar. fb resmen iflas
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Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Biz de kupa maçında atmadığın penaltıyı hiç unutmayacağız. gomisi satan yönetim kurulumuzu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. cimbomlu
Galatasaray Boluspor'dan Umut Meraş'ı transfer etti! Umut Meraş kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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