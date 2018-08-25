Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Fernando Muslera, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Gomis ile aralarında çıktığı iddia edilen kavgayı yalanladı.
Muslera'nın açıklaması ise tam olarak şöyle;
"Sevgili arkadaşlar, dün bir tv kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı eski Galatasaray çalışanı kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı, çirkin bir iddiada bulunmuştur. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını, onun adına utanarak ben söylüyorum."
- 25.8.2018 15:03
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‘Büyük rakama olur’
Toplam 2
Yorum
serdar akay_dandik gs scoutları ben olsam kasımpaşada bu transferleri yapan kişileri gs ye alırdım.son transfleri Josué Sá da kasımpaşa için çok iyi transfer
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Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Toplam 2
Yorum
fb bitmiş bakın bu da günah. yazık. zürihde 280.000 euroya oynayan oyuncuyu transfer yapmış gibi 3.000.000 euroya alıp getiriyorlar. fb resmen iflas
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Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Biz de kupa maçında atmadığın penaltıyı hiç unutmayacağız. gomisi satan yönetim kurulumuzu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. cimbomlu
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