Fernando Muslera, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Gomis ile aralarında çıktığı iddia edilen kavgayı yalanladı.

Muslera'nın açıklaması ise tam olarak şöyle;

"Sevgili arkadaşlar, dün bir tv kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı eski Galatasaray çalışanı kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı, çirkin bir iddiada bulunmuştur. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını, onun adına utanarak ben söylüyorum."