Falcao’yu kabul etmedi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Falcao’yu kabul etmedi

    Falcao’yu kabul etmedi
    'in listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden birisi de ... Kolombiyalı golcü de Monaco'dan ayrılmayı düşündüğünü duyurdu. 'da bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Sürpriz iddia ise 'dan geldi. Falcao'nun kendisini Ronaldo'nun yerine 'e önerdiği ifade edildi. Başkan 'in de "Teşekkürler ama hayır" diyerek oyuncuya kapıyı kapattığı vurgulandı.
    1. 25.8.2018
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