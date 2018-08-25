Daha her şey bitmedi
Suudi Arabistan defteri kapandı ama gözden çıkarılan Feghouli ve Belhanda için görüşmeler devam edecek...
12 MİLYON EURO GELECEKTİ
Suud ligine gitmeyi reddeden bir başka isim de Youness Belhanda oldu. Faslı oyuncu, Feghouli kadar bile olayı ciddiye almadı. Yöneticilerin kendisine yaptığı, "Suudi Arabistan takımıyla anlaştık. Görüşmelere başlayabilirsin" önerisini, hiç düşünmeden geri çevirdi. Galatasaray'ın adı açıklanmayan Suud takımı ile yapılan 12 milyon euro'luk prensip anlaşması da çöpe gitti.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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