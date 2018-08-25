Daha her şey bitmedi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Daha her şey bitmedi

    Daha her şey bitmedi

    defteri kapandı ama gözden çıkarılan Feghouli ve için görüşmeler devam edecek...

    Maicon için Sporting'ten teklif bekleyen , ve Feghouli'yi satmaktan da vazgeçmedi. Bu iki isim için , , , , ve hedef ülkeler... Başkan , Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar ile olağanüstü hal toplantısı yaparken, Belhanda ve Feghouli'nin satılması için menajerlerle temasa geçilmesi kararı alındı. Feghouli için daha önce kendisini isteyen Rennes, ve 'la, Belhanda içinde eski takımı Montpellier'in yanı sıra Nantes, Nice, Frankfurt ve Stuttgart'la masaya oturulacak.

    12 MİLYON EURO GELECEKTİ
    Suud ligine gitmeyi reddeden bir başka isim de Youness Belhanda oldu. Faslı oyuncu, Feghouli kadar bile olayı ciddiye almadı. Yöneticilerin kendisine yaptığı, " takımıyla anlaştık. Görüşmelere başlayabilirsin" önerisini, hiç düşünmeden geri çevirdi. Galatasaray'ın adı açıklanmayan Suud takımı ile yapılan 12 milyon euro'luk prensip anlaşması da çöpe gitti.
    1. 25.8.2018
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