Ben Yedder adaylar arasında – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ben adaylar arasında

    Ben <a href="/index/yedder?id=b1db35d1-e404-40b9-9f71-a189901588ba" class="" rel="tag">Yedder</a> adaylar arasında

    Niasse'yi kadrosuna isteyen 'ın listesi kabarık...

    Bunlardan birisi de Wissam Ben ... Boşa çıkacak isimler arayan sarı-kırmızılılar, 'dan gelen "Sevilla, 'ı istiyor" haberi üzerine gözünü Ben üzerine çevirdi. Daha önce de kiralama teklifi yapılan ama olumsuz sonuç alınan 28 yaşındaki Fransız golcü için transferi gerçekleşirse bir kez daha teklif yapılması gündemde...
    1. 25.8.2018
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