Türkler oldukça ciddi – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    oldukça ciddi

    Türkler oldukça ciddi
    'ın savunmaya da takviye yapması beklenirken bir süredir Gary Cahill'in ismi kulislerde konuşuluyor. Taraftar sitesi Read 'nin muhabiri Rebecca Hawksworth, transfer için umutlandırdı. Chelsea'nin direktörü Marina Granovskaia'nın en yakını olduğu iddia edilen Hawksworth, "Duyduklarımı ben de araştırdım... , Gary'ye Şampiyonlar Ligi fırsatı sunuyor ve oldukça ciddiler" mesajını verdi.
    1. 24.8.2018
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