Türkler oldukça ciddi
Galatasaray'ın savunmaya da takviye yapması beklenirken bir süredir Gary Cahill'in ismi kulislerde konuşuluyor. Taraftar sitesi Read Chelsea'nin muhabiri Rebecca Hawksworth, transfer için umutlandırdı. Chelsea'nin direktörü Marina Granovskaia'nın en yakını olduğu iddia edilen Hawksworth, "Duyduklarımı ben de araştırdım... Türkler, Gary'ye Şampiyonlar Ligi fırsatı sunuyor ve oldukça ciddiler" mesajını verdi.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
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BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Türkler oldukça ciddi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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