Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem" – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    : "Daha gencim, gitmem"

    Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
    Yönetimin, 'le birlikte satmayı planladığı gitmek istemeyince 'da kaldı. Cezayirli futbolcu ayrılması yönündeki baskılara rağmen, "Daha gencim. Arabistan'a gitmek istemiyorum" deyince transferi gerçekleşmedi. Feghouli aralık ayında 29 yaşına girecek. Büyük beklentilerle edilen ancak Galatasaray'da vasat bir görüntü çizen Fehouli'yi ligin ilk iki haftasında yedek soyundurmuştu.
    1. 24.8.2018
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