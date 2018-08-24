Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Yönetimin, Gomis'le birlikte satmayı planladığı Sofiane Feghouli gitmek istemeyince Galatasaray'da kaldı. Cezayirli futbolcu ayrılması yönündeki baskılara rağmen, "Daha gencim. Arabistan'a gitmek istemiyorum" deyince transferi gerçekleşmedi. Feghouli aralık ayında 29 yaşına girecek. Büyük beklentilerle transfer edilen ancak Galatasaray'da vasat bir görüntü çizen Fehouli'yi Fatih Terim ligin ilk iki haftasında yedek soyundurmuştu.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
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BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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