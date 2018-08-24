Rodrigues bu hafta da yok
Sakatlığı süren Garry Rodrigues dün de tedavi oldu. Hollandalı yıldız, Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Terim'in Garry'nin yerine yine Onyekuru'ya görev vermesi bekleniyor. Adalesinde zorlama ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un durumu ise maç günü belli olacak.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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