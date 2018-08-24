Rodrigues bu hafta da yok – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    bu hafta da yok

    Rodrigues bu hafta da yok
    Sakatlığı süren dün de tedavi oldu. Hollandalı yıldız, maçında da forma giyemeyecek. Terim'in Garry'nin yerine yine Onyekuru'ya görev vermesi bekleniyor. Adalesinde zorlama ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un durumu ise maç günü belli olacak.
    1. 24.8.2018
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