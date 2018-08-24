Ömer savaşı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Ömer savaşı

    Ömer savaşı
    TÜRKIYE'de transfer sezonunun kapanmasına artık 7 gün kalırken alternatif sol bek arayan ve 'nin yolu, bu kez de Ömer Bayram için kesişti. Daha önce Emre Akbaba için yarışan iki ekibin Akhisarspor yönetimiyle temasa geçip, nabız yokladığı belirtildi.
    1. 24.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ömer savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN