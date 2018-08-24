Ömer savaşı
TÜRKIYE'de transfer sezonunun kapanmasına artık 7 gün kalırken alternatif sol bek arayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu, bu kez de Ömer Bayram için kesişti. Daha önce Emre Akbaba için yarışan iki ekibin Akhisarspor yönetimiyle temasa geçip, nabız yokladığı belirtildi.
- 24.8.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
-
Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Ömer savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.