Hazırlıklar tam gaz – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    tam gaz

    Hazırlıklar tam gaz
    Aytemiz maçının hazırlıklarına devam edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma, koşu ve açma germe hareketlerinin ardından teknik+taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
    1. 24.8.2018
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