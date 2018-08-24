Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal'den 6 milyon avro bonservis ücreti alacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda El-Hilal ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre El-Hilal, şirketimize 6 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." denildi.