Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli... – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    , 'i 'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

    Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

    , Bafetimbi 'in Al Hilal takımına transferinin gerçekleştiğini 'a bildirdi.

    Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi 'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal'den 6 milyon avro bonservis ücreti alacak.

    Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi 'in transferi konusunda El-Hilal ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre El-Hilal, şirketimize 6 milyon avro bedeli ödeyecektir." denildi.

    1. 23.8.2018 23:43
    2. Güncelleme: 24.8.2018 02:04
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