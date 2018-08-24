Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in Al Hilal takımına transferinin gerçekleştiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal'den 6 milyon avro bonservis ücreti alacak.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda El-Hilal ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre El-Hilal, şirketimize 6 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
- 23.8.2018 23:43
- Güncelleme: 24.8.2018 02:04
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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
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Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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